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Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном (2019), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном
Киноафиша Сериалы Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном Сезоны Сезон 2

I Think You Should Leave with Tim Robinson 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 1 час 36 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном»

Во 2 сезоне сериала «Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном» незапланированная встреча во время обеда приводит к хаосу в офисном здании. Шоу-розыгрыш в торговом центре идет наперекосяк, когда жертва воспринимает происходящее слишком серьезно. Швеи в фабричном цехе устраивают драку из-за выкроек рубашек. Небольшое преувеличение продавца мороженого быстро превращается в грандиозную ложь. Профессор делает крайне неудачный заказ в ресторане из-за того, что не разбирается в модной кухне. Бесцеремонная шутка заставляет обманутого мужа испытывать чувство вины. А попытка ослабить напряженность во время поездки оборачивается неприятными последствиями.

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Список серий телешоу Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Они сказали мне это как-то за ужином. They said that to me at a dinner.
Сезон 2 Серия 1
6 июля 2021
Сьюзен, там есть кондитерская, где продают шикарные торты. They have a cake shop there Susan where the cakes just look stunning.
Сезон 2 Серия 2
6 июля 2021
Да что вы говорите? Точно поэтому? You sure about that? You sure about that that's why?
Сезон 2 Серия 3
6 июля 2021
Всем просто надо помнить, что живем мы здесь и сейчас. Everyone just needs to be more in the moment.
Сезон 2 Серия 4
6 июля 2021
Ты же говорил, что за столиком будет пять человек? Didn't you say there was gonna be five people at this table?
Сезон 2 Серия 5
6 июля 2021
Мне нужно влажное полотенце. I need a wet paper towel.
Сезон 2 Серия 6
6 июля 2021
График выхода всех сериалов
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