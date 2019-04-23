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Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном (2019), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном
Киноафиша Сериалы Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном Сезоны Сезон 1

I Think You Should Leave with Tim Robinson 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 1 час 36 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном»

В 1 сезоне сериала «Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном» зрители погружаются в мир нелепых и забавных скетчей из жизни нескольких комических персонажей. В городе проводится скандальный конкурс «Ребенок года», и, конечно же, на церемонии вручения приза не обходится без большого казуса. В это время придирчивый клиент крупной авиакомпании превращает полет в ад для всего экипажа самолета. Семейная пара подает друг на друга в суд из-за крайне деликатного конфликта. Музыкант заменяет своего заболевшего коллегу на похоронной церемонии, а водитель на дороге воспринимает наклейку на бампере слишком буквально.

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Список серий телешоу Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
С вами это когда-нибудь случалось? Has This Ever Happened to You?
Сезон 1 Серия 1
23 апреля 2019
Спасибо, что думали, что они классные Thanks for Thinking They Are Cool
Сезон 1 Серия 2
23 апреля 2019
Сигары, которые вы курите, вызовут у вас рак It's the Cigars You Smoke That Are Gonna Give You Cancer
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2019
О, черт, только что случилась еще куча плохих вещей Oh Crap, A Bunch More Bad Stuff Just Happened
Сезон 1 Серия 4
23 апреля 2019
Один из их ремней я ношу прямо сейчас I'm Wearing One of Their Belts Right Now
Сезон 1 Серия 5
23 апреля 2019
Мы смотрели это на моей старой работе We Used to Watch This at My Old Work
Сезон 1 Серия 6
23 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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