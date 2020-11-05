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Яркое пламя 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Яркое пламя
Киноафиша Сериалы Яркое пламя Сезоны Сезон 1

Alev Alev 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 28
Продолжительность сезона 56 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Яркое пламя»

В 1 сезоне сериала «Яркое пламя» молодые женщины Чичек, Джемре и Руйя оказываются в эпицентре огромного пожара, который лишает жизни 120 человек. Для каждой из этих героинь трагедия становится возможностью начать жизнь с чистого листа. Женщины не хотят, чтобы кому-то стало известно о том, что им удалось выжить. Джемре собирается таким образом распрощаться со своим деспотичным супругом и начать самостоятельную жизнь. Руйя осознает истинную сущность своего молодого человека, который бросает ее гореть, спасаясь сам, и больше не собирается выходить за него замуж. У Чичек также есть свои причины сменить личность.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Яркое пламя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2020
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
12 ноября 2020
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2020
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
26 ноября 2020
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
3 декабря 2020
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
10 декабря 2020
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
17 декабря 2020
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
24 декабря 2020
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
7 января 2021
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
14 января 2021
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
21 января 2021
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
28 января 2021
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
4 февраля 2021
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
11 февраля 2021
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
18 февраля 2021
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
25 февраля 2021
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
4 марта 2021
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
11 марта 2021
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
18 марта 2021
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
25 марта 2021
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
1 апреля 2021
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
8 апреля 2021
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
15 апреля 2021
Серия 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
22 апреля 2021
Серия 25 25. Bölüm
Сезон 1 Серия 25
29 апреля 2021
Серия 26 26. Bölüm
Сезон 1 Серия 26
6 мая 2021
Серия 27 27. Bölüm
Сезон 1 Серия 27
20 мая 2021
Серия 28 Final Bölümü
Сезон 1 Серия 28
27 мая 2021
График выхода всех сериалов
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