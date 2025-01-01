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Яркое пламя
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Яркое пламя, список сезонов
Alev Alev
16+
Год выпуска
2020
Страна
Турция
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
Show TV
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Рейтинг сериала
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0
голосов
6.7
IMDb
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Список сезонов сериала «Яркое пламя»
Сезон 1 / Season 1
28 эпизодов
5 ноября 2020 - 27 мая 2021
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