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Постер сериала Яркое пламя
Киноафиша Сериалы Яркое пламя Сезоны

Яркое пламя, список сезонов

Alev Alev 16+
Год выпуска 2020
Страна Турция
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Show TV

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список сезонов сериала «Яркое пламя»
Яркое пламя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
28 эпизодов 5 ноября 2020 - 27 мая 2021
 
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