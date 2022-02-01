«Кислород» – это российский документальный мини-сериал о троице альпинистов, отправившихся в Пакистан, чтобы добраться до двух высочайших горных вершин мира. Им предстоит опасное восхождение на горы Чогори (8611 метров) и Броуд Пик (8051 метр). Два члена экипажа – опытные спортсмены, уже участвовавшие во многих восхождениях, но третий альпинист – совсем юный новичок, мечтающий о славе и острых ощущениях. Все путешествие смельчаки снимают на камеру, делясь со зрителями своими переживаниями и радостями.