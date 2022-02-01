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Киноафиша Сериалы Кислород

Кислород (2022 - 2022)

Кислород 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 4 часа 10 минут
Смотрите за 1
О чем сериал

«Кислород» – это российский документальный мини-сериал о троице альпинистов, отправившихся в Пакистан, чтобы добраться до двух высочайших горных вершин мира. Им предстоит опасное восхождение на горы Чогори (8611 метров) и Броуд Пик (8051 метр). Два члена экипажа – опытные спортсмены, уже участвовавшие во многих восхождениях, но третий альпинист – совсем юный новичок, мечтающий о славе и острых ощущениях. Все путешествие смельчаки снимают на камеру, делясь со зрителями своими переживаниями и радостями.

Кислород - трейлер
Кислород
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кислород - Сезон 1 Сезон 1
2022, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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