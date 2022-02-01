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Кислород 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Кислород
Киноафиша Сериалы Кислород Сезоны Сезон 1

Кислород 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кислород»

В 1 сезоне сериала «Кислород» в Пакистан прибывает необычная троица российских спортсменов. Это отважные альпинисты, собирающиеся покорить сразу две горные вершины, входящие в список высочайших пиков мира. Двое из этой компании – многоопытные альпинисты, пережившие не одно восхождение. Третий друг – молодой парень, который пришел обучение, но еще ни разу не испытывал свои навыки в деле. Спортсмены, казалось бы, предусматривают все возможные трудности и берут с собой все необходимое оборудование, однако реальность преподносит им сюрпризы, которые нельзя было предвидеть заранее.

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Список серий 1-го сезона сериала «Кислород» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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