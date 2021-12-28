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Отряд 2039 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Отряд 2039
Киноафиша Сериалы Отряд 2039 Сезоны Сезон 1

BÖRÜ 2039 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отряд 2039»

В 1 сезоне сериала «Отряд 2039» действие происходит на планете Земля в недалеком будущем. На первый взгляд, наш мир не сильно изменился, но мировому правительству становится все очевиднее, что не за горами непоправимая катастрофа. Резкий технический прорыв последних лет подарил каждому крупному государству оружие, которое легко может уничтожить не только предполагаемого «врага», но и все живое на планете. Ситуацию осложняет то, что каждая страна действует по собственному сценарию, не заботясь о нуждах и интересах соседей. Все это может привести к самой последней мировой войне. В Турции собирают спецотряд по спасению человечества.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Отряд 2039» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 декабря 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 января 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 марта 2022
График выхода всех сериалов
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