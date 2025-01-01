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Модель XL
Сезоны
Модель XL, список сезонов
16+
Год выпуска
2020
Страна
Россия
Эпизод длится
1 час 30 минут
Телеканал
Телеканал Ю
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Список сезонов телешоу «Модель XL»
Сезон 1
10 эпизодов
22 февраля 2020 - 25 апреля 2020
Сезон 2
10 эпизодов
17 октября 2020 - 5 декабря 2020
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