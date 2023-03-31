События сериала «Серая мышь» разворачиваются вокруг немолодой замужней женщины Юли, разочарованной в любви и в собственной красоте. Накануне 20-летнего юбилея свадьбы она узнает, что супруг давно изменяет ей с молоденькой красоткой. Мать Юли решает поддержать дочку и подговаривает своего сотрудника за ней «приударить». К сожалению, женщина раскрывает обман, и ей становится еще хуже. В отчаянии Юля заходит к модному стилисту, который как раз только что на спор пообещал подруге сделать из любой уродины звезду…