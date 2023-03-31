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Киноафиша Сериалы Серая мышь

Серая мышь (2023 - …)

Серая мышь 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

События сериала «Серая мышь» разворачиваются вокруг немолодой замужней женщины Юли, разочарованной в любви и в собственной красоте. Накануне 20-летнего юбилея свадьбы она узнает, что супруг давно изменяет ей с молоденькой красоткой. Мать Юли решает поддержать дочку и подговаривает своего сотрудника за ней «приударить». К сожалению, женщина раскрывает обман, и ей становится еще хуже. В отчаянии Юля заходит к модному стилисту, который как раз только что на спор пообещал подруге сделать из любой уродины звезду…

В ролях
В ролях
Евгения Бордзиловская
Дмитрий Павленко
Дмитрий Павленко
Сергей Масленников
Сергей Масленников
Наталия Селиверстова
Ксения Золотухина
Елизавета Аверьянова
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Серая мышь»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Серая мышь - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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