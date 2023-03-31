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Серая мышь 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Серая мышь
Киноафиша Сериалы Серая мышь Сезоны Сезон 1

Серая мышь 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Серая мышь»

В 1 сезоне сериала «Серая мышь» Юлия и Геннадий уже почти два десятка лет живут в не очень счастливом, но стабильном браке. Накануне юбилея отношений женщина узнает, что супруг ей изменяет. И без того давно разочарованная в своей красоте и обаянии, Юля окончательно опускает руки. Она считает себя серой мышью и думает, что сама виновата в том, что муж загулял с молодой красоткой. Ей решает помочь ее властная пожилая мать. Она подговаривает знакомого мужчину, чтобы тот начал ухаживать за дочерью. Но как только обман раскрывается, ситуация становится еще плачевнее. К счастью, Юля попадает в руки опытного стилиста, для которого изменить ее жизнь – дело принципа.

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Список серий 1-го сезона сериала «Серая мышь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 марта 2023
График выхода всех сериалов
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