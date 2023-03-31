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Чосонский адвокат 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Чосонский адвокат
Киноафиша Сериалы Чосонский адвокат Сезоны Сезон 1

Joseon Lawyer 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чосонский адвокат»

В 1 сезоне сериала «Чосонский адвокат» в древнем корейском городке в эпоху правления династии Чосон появляется на свет мальчик по имени Кан Хан Су. Его родители – простые крестьяне, которые вскоре погибают по вине местного бандита, но доказать это невозможно. Ни один юрист не примет сторону безродного сироты. Тем не менее Хан Су справляется с потрясением и вопреки всем преградам выживает один в этом жестоком мире. Теперь у него есть цель, ради которой стоит бороться. Мальчик хочет не просто отомстить, а стать настоящим юристом и доказать вину своих обидчиков перед лицом суда и короны. Он мечтает стать королевским адвокатом.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Чосонский адвокат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 апреля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 апреля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 апреля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
28 апреля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
29 апреля 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
5 мая 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
6 мая 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
12 мая 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
13 мая 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
19 мая 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
20 мая 2023
График выхода всех сериалов
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