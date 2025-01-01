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Постер сериала Чосонский адвокат
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Чосонский адвокат, список сезонов

Joseon Lawyer 16+
Год выпуска 2023
Страна Южная Корея
Эпизод длится 60 минут
Телеканал MBC

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список сезонов сериала «Чосонский адвокат»
Чосонский адвокат - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 31 марта 2023 - 20 мая 2023
 
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