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Чосонский адвокат
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Чосонский адвокат, список сезонов
Joseon Lawyer
16+
Год выпуска
2023
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
MBC
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Рейтинг сериала
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голосов
7.5
IMDb
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Список сезонов сериала «Чосонский адвокат»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
31 марта 2023 - 20 мая 2023
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