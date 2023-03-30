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Шесть четыре 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шесть четыре
Киноафиша Сериалы Шесть четыре Сезоны Сезон 1

Six Four
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шесть четыре»

В 1 сезоне сериала «Шесть четыре» события происходят в современности в шотландском крупном городе Глазго. Семейство О'Ниллов переживает страшную потерю – их дочка-подросток бесследно пропала, и у полиции уже практически нет надежды на ее благополучное возвращение. Отец девочки – полицейский детектив Кристофер О'Нилл, а мать – бывший офицер под прикрытием Мишель. Однако ни опыт, ни связи не помогают родителям отыскать и спасти от страшной участи своего ребенка. Крис начинает собственное расследование, которое приводит его к еще одному похищению и вскрывает целую сеть коррупции в госорганах.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Шесть четыре График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 марта 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 марта 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 марта 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 марта 2023
График выхода всех сериалов
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