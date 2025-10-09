Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Умнее всех (2023), 5 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Умнее всех
Сезоны
Сезон 5
Умнее всех
16+
Премьера сезона
9 октября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 45 минут
Рейтинг шоу
6.9
Оцените
11
голосов
График выхода новых серий Умнее всех 5 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Выпуск 1
Сезон 5
Серия 1
9 октября 2025
Выпуск 2
Сезон 5
Серия 2
16 октября 2025
Выпуск 3
Сезон 5
Серия 3
23 октября 2025
Выпуск 4
Сезон 5
Серия 4
30 октября 2025
Выпуск 5
Сезон 5
Серия 5
6 ноября 2025
Выпуск 6
Сезон 5
Серия 6
13 ноября 2025
Выпуск 7
Сезон 5
Серия 7
20 ноября 2025
Выпуск 8
Сезон 5
Серия 8
27 ноября 2025
Выпуск 9
Сезон 5
Серия 9
4 декабря 2025
Выпуск 10
Сезон 5
Серия 10
11 декабря 2025
Выпуск 11
Сезон 5
Серия 11
18 декабря 2025
Выпуск 12
Сезон 5
Серия 12
23 декабря 2025
Выпуск 13
Сезон 5
Серия 13
24 декабря 2025
График выхода всех сериалов
Мы показали нейросети 6 кадров из советского кино: по такому описанию от ИИ фильмы угадают только единицы (тест)
Эти 3 книги Стивена Кинга лучше бы никогда не экранизировать: славы «Оно» и «Зеленой мили» они не получат
В каком городе снимали сериал «Полярный»? Сейчас там -20, полярная ночь, снегопады и метели
Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира
Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+
Одна из самых популярных серий «Маши и Медведя» собрала 238 млн зрителей у экранов: здесь есть и «Симпсоны», и неочевидный поклон Раневской
В прошлом Махидевран неожиданно нашлась связь с Москвой — похоже, в наложнице было больше «русского», чем в ее сопернице Хюррем
Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли
Сериал со звездой «Спасской» стал главным хитом НТВ в 2025-м: рейтинг 8,1 и сотни восторженных отзывов говорят сами за себя
Гога бросил Катерину, Люда прогорела на «МММ»: сюжет «Москва слезам не верит 2» довел фанатов до белого каления
20 лет, 11 месяцев и 8 дней идут «Тайны следствия»: ИИ за минуту назвал 4 причины, почему проект пережил «Улицы разбитых фонарей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667