Умнее всех (2023), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Умнее всех
Умнее всех 16+
Премьера сезона 9 октября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 45 минут

Рейтинг шоу

6.9
Оцените 11 голосов
Сезон 5
Выпуск 1
Сезон 5 Серия 1
9 октября 2025
Выпуск 2
Сезон 5 Серия 2
16 октября 2025
Выпуск 3
Сезон 5 Серия 3
23 октября 2025
Выпуск 4
Сезон 5 Серия 4
30 октября 2025
Выпуск 5
Сезон 5 Серия 5
6 ноября 2025
Выпуск 6
Сезон 5 Серия 6
13 ноября 2025
Выпуск 7
Сезон 5 Серия 7
20 ноября 2025
Выпуск 8
Сезон 5 Серия 8
27 ноября 2025
Выпуск 9
Сезон 5 Серия 9
4 декабря 2025
Выпуск 10
Сезон 5 Серия 10
11 декабря 2025
Выпуск 11
Сезон 5 Серия 11
18 декабря 2025
Выпуск 12
Сезон 5 Серия 12
23 декабря 2025
Выпуск 13
Сезон 5 Серия 13
24 декабря 2025
