Umnee vseh (2023), season 5
Умнее всех
16+
Season premiere
9 October 2025
Production year
2025
Number of episodes
13
Runtime
9 hours 45 minutes
TV Show rating
6.9
Rate
11
votes
Umnee vseh season 5 new episodes release schedule.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Выпуск 1
Season 5
Episode 1
9 October 2025
Выпуск 2
Season 5
Episode 2
16 October 2025
Выпуск 3
Season 5
Episode 3
23 October 2025
Выпуск 4
Season 5
Episode 4
30 October 2025
Выпуск 5
Season 5
Episode 5
6 November 2025
Выпуск 6
Season 5
Episode 6
13 November 2025
Выпуск 7
Season 5
Episode 7
20 November 2025
Выпуск 8
Season 5
Episode 8
27 November 2025
Выпуск 9
Season 5
Episode 9
4 December 2025
Выпуск 10
Season 5
Episode 10
11 December 2025
Выпуск 11
Season 5
Episode 11
18 December 2025
Выпуск 12
Season 5
Episode 12
23 December 2025
Выпуск 13
Season 5
Episode 13
24 December 2025
