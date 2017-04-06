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Киноафиша Сериалы Кондитер

Кондитер (2017 - …)

Кондитер 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Пятница!
Продолжительность телешоу 103 часа 0 минут
О чем телешоу

Ренат Агзамов – легенда в мире кондитеров. Его торты – это произведения искусства, в его команде работают только первоклассные профессионалы. Но путь в сладкий бизнес пропитан горькими слезами. В программе «Кондитер» ни один провал и ни одна ошибка не остаются безнаказанными, ведь на своей кухне Агзамов – жестокий, но справедливый диктатор.
Суровая критика, но честная оценка Рената заставят некоторых кондитеров изменить свою тактику, рецепты и подачу. «Кондитер» покажет настоящую карамельно-вафельную битву!

В ролях
В ролях
Ренат Агзамов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кондитер - Сезон 1 Сезон 1
2017, 12 эпизодов
Кондитер - Сезон 2 Сезон 2
2018, 12 эпизодов
Кондитер - Сезон 3 Сезон 3
2019, 12 эпизодов
Кондитер - Сезон 4 Сезон 4
2020, 12 эпизодов
Кондитер - Сезон 5 / Сезон 4 Сезон 5 / Сезон 4
2021, 18 эпизодов
Кондитер - Сезон 6 Сезон 6
2021, 26 эпизодов
Кондитер - Сезон 7 Сезон 7
2023, 11 эпизодов
Кадры из телешоу
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