Ренат Агзамов – легенда в мире кондитеров. Его торты – это произведения искусства, в его команде работают только первоклассные профессионалы. Но путь в сладкий бизнес пропитан горькими слезами. В программе «Кондитер» ни один провал и ни одна ошибка не остаются безнаказанными, ведь на своей кухне Агзамов – жестокий, но справедливый диктатор.

Суровая критика, но честная оценка Рената заставят некоторых кондитеров изменить свою тактику, рецепты и подачу. «Кондитер» покажет настоящую карамельно-вафельную битву!