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Кондитер
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Кондитер, список сезонов
Кондитер
16+
Год выпуска
2017
Страна
Россия
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Пятница!
Рейтинг шоу
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Список сезонов телешоу «Кондитер»
Сезон 1
12 эпизодов
6 апреля 2017 - 29 июня 2017
Сезон 2
12 эпизодов
15 марта 2018 - 31 мая 2018
Сезон 3
12 эпизодов
30 мая 2019 - 15 августа 2019
Сезон 4
12 эпизодов
4 июня 2020 - 17 сентября 2020
Сезон 5 / Сезон 4
18 эпизодов
8 июня 2021 - 19 октября 2021
Сезон 6
26 эпизодов
26 октября 2021 - 24 мая 2022
Сезон 7
11 эпизодов
10 января 2023 - 28 марта 2023
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