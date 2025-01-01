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Руссо Экспрессо, список сезонов

Руссо Экспрессо 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Пятница!

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Список сезонов телешоу «Руссо Экспрессо»
Руссо Экспрессо - Сезон 1 Сезон 1
10 эпизодов 5 ноября 2022 - 29 декабря 2022
 
Руссо Экспрессо - Сезон 2 Сезон 2
10 эпизодов 26 августа 2023 - 28 октября 2023
 
Руссо Экспрессо - Сезон 3 Сезон 3
10 эпизодов 1 сентября 2024 - 4 ноября 2024
 
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