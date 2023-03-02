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Я стесняюсь своего тела. Россия (2019), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Я стесняюсь своего тела. Россия
Киноафиша Сериалы Я стесняюсь своего тела. Россия Сезоны Сезон 3

Я стесняюсь своего тела. Россия 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Я стесняюсь своего тела. Россия»

В 3-м сезоне шоу «Я стесняюсь своего тела. Россия» к команде профессиональных докторов обратятся самые разные люди, качество жизни которых серьезно страдает из-за их физического состояния. Они имеют заболевания, многие из которых находятся в тяжелой стадии или редко встречаются в природе. Врачи соберут анамнез и предпримут все действия, чтобы вылечить пациента или замедлить развитие болезни. Участники имеют самые разные проблемы: у Любови выявлено генетическое заболевание, из-за которого ее пальцы рук имеют неестественную форму, у Александры после беременности образовалась дыра в животе, Валентина страдает от сколиоза.

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Список серий телешоу Я стесняюсь своего тела. Россия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 3 Серия 1
2 марта 2023
Выпуск 2
Сезон 3 Серия 2
9 марта 2023
Выпуск 3
Сезон 3 Серия 3
16 марта 2023
Выпуск 4
Сезон 3 Серия 4
23 марта 2023
Выпуск 5
Сезон 3 Серия 5
30 марта 2023
Выпуск 6
Сезон 3 Серия 6
6 апреля 2023
Выпуск 7
Сезон 3 Серия 7
13 апреля 2023
Выпуск 8
Сезон 3 Серия 8
20 апреля 2023
Выпуск 9
Сезон 3 Серия 9
27 апреля 2023
Выпуск 10
Сезон 3 Серия 10
4 мая 2023
Выпуск 11
Сезон 3 Серия 11
11 мая 2023
Выпуск 12
Сезон 3 Серия 12
18 мая 2023
График выхода всех сериалов
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