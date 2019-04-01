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Я стесняюсь своего тела. Россия (2019), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Я стесняюсь своего тела. Россия
Киноафиша Сериалы Я стесняюсь своего тела. Россия Сезоны Сезон 1

Я стесняюсь своего тела. Россия 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Я стесняюсь своего тела. Россия»

В 1-м сезоне шоу «Я стесняюсь своего тела. Россия» примут участие три талантливых доктора: специалистка по гинекологии Татьяна Румянцева, сосудистый хирург Ксения Бутова, уролог Евгений Греков. В медицинском кабинете на колесах они будут вести прием, перемещаясь по городам. Профессионалам предстоит тяжелая работа: они будут принимать всех людей, желающих получить помощь, и ставить диагнозы по результатам осмотра. Самые интересные с медицинской точки зрения случаи будут показаны в программе. Среди героев Наталья, получившая ожог четвертой степени, Светлана, которая страдает от растительности на лице, и многие другие.

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Список серий телешоу Я стесняюсь своего тела. Россия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2019
Выпуск 02
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2019
Выпуск 03
Сезон 1 Серия 3
2 апреля 2019
Выпуск 04
Сезон 1 Серия 4
3 апреля 2019
Выпуск 05
Сезон 1 Серия 5
4 апреля 2019
Выпуск 06
Сезон 1 Серия 6
8 апреля 2019
Выпуск 07
Сезон 1 Серия 7
9 апреля 2019
Выпуск 08
Сезон 1 Серия 8
10 апреля 2019
Выпуск 09
Сезон 1 Серия 9
11 апреля 2019
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
12 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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