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Я стесняюсь своего тела. Россия (2019), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Я стесняюсь своего тела. Россия
Киноафиша Сериалы Я стесняюсь своего тела. Россия Сезоны Сезон 2

Я стесняюсь своего тела. Россия 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 26 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Я стесняюсь своего тела. Россия»

Во 2-м сезоне шоу «Я стесняюсь своего тела. Россия» талантливые врачи продолжат принимать пациентов со всех уголков страны. В каждом выпуске зрители познакомятся с героями, которым серьезно осложняют жизнь физические недуги, вызванные болезнями или несчастными случаями. Профессионалы своего дела внимательно выслушают новых пациентов, чтобы направить их к своим коллегам и найти решение в сложившейся ситуации. Программа показывает, что безвыходных ситуаций не бывает, и к каждому человеку нужен особый подход в лечении. В конце каждого выпуска участники, избавившись от проблемы, начинают новую жизнь и делятся эмоциями.

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Список серий телешоу Я стесняюсь своего тела. Россия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 01
Сезон 2 Серия 1
15 марта 2021
Выпуск 02
Сезон 2 Серия 2
15 марта 2021
Выпуск 03
Сезон 2 Серия 3
16 марта 2021
Выпуск 04
Сезон 2 Серия 4
17 марта 2021
Выпуск 05
Сезон 2 Серия 5
18 марта 2021
Выпуск 06
Сезон 2 Серия 6
19 марта 2021
Выпуск 07
Сезон 2 Серия 7
22 марта 2021
Выпуск 08
Сезон 2 Серия 8
23 марта 2021
Выпуск 09
Сезон 2 Серия 9
24 марта 2021
Выпуск 10
Сезон 2 Серия 10
25 марта 2021
Выпуск 11
Сезон 2 Серия 11
26 марта 2021
Выпуск 12
Сезон 2 Серия 12
29 марта 2021
Выпуск 13
Сезон 2 Серия 13
30 марта 2021
График выхода всех сериалов
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