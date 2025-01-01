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Взвешенные люди
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Взвешенные люди, список сезонов
Взвешенные люди
12+
Год выпуска
2015
Страна
Россия
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
СТС
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
4.4
IMDb
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Список сезонов телешоу «Взвешенные люди»
Сезон 1
16 эпизодов
18 апреля 2015 - 8 августа 2015
Сезон 2
16 эпизодов
13 февраля 2016 - 28 мая 2016
Сезон 3
16 эпизодов
18 февраля 2017 - 3 июня 2017
Сезон 4
16 эпизодов
17 февраля 2018 - 2 июня 2018
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