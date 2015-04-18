Взвешенные люди (2015 - 2018)

Мировое реалити-шоу «The Biggest Loser», которое снимается в 25 и с успехом идет в более чем 90 странах мира, — теперь и в России! СТС начинает гонку за стройностью! 20 участников, общий вес которых превышает несколько тонн, пытаются вернуться в форму в компании с напарником. Теперь они — взвешенные люди, и их судьба в прямом смысле находится на весах! Скучные диеты и нудные упражнения в прошлом, опытные диетологи и фитнес-тренеры проекта придумали для участников настоящие испытания силы и воли. Игроки будут тянуть на скорость грузовики, ловить поросят, строить пирамиды из сахара и танцевать самбу. Их будут соблазнять десертами и полной свободой действий. Каждую неделю команда, сбросившая меньше веса, выбирает игрока на вылет. В финале останутся трое, а победителя ждет не только стройная фигура, отличное самочувствие и настроение, но и денежный приз!