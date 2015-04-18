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Киноафиша Сериалы Взвешенные люди

Взвешенные люди (2015 - 2018)

Взвешенные люди 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 128 часов 0 минут
О чем телешоу

Мировое реалити-шоу «The Biggest Loser», которое снимается в 25 и с успехом идет в более чем 90 странах мира, — теперь и в России! СТС начинает гонку за стройностью! 20 участников, общий вес которых превышает несколько тонн, пытаются вернуться в форму в компании с напарником. Теперь они — взвешенные люди, и их судьба в прямом смысле находится на весах! Скучные диеты и нудные упражнения в прошлом, опытные диетологи и фитнес-тренеры проекта придумали для участников настоящие испытания силы и воли. Игроки будут тянуть на скорость грузовики, ловить поросят, строить пирамиды из сахара и танцевать самбу. Их будут соблазнять десертами и полной свободой действий. Каждую неделю команда, сбросившая меньше веса, выбирает игрока на вылет. В финале останутся трое, а победителя ждет не только стройная фигура, отличное самочувствие и настроение, но и денежный приз!

В ролях
В ролях
Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук
Анфиса Чехова
Денис Семенихин
Денис Семенихин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Взвешенные люди - Сезон 1 Сезон 1
2015, 16 эпизодов
Взвешенные люди - Сезон 2 Сезон 2
2016, 16 эпизодов
Взвешенные люди - Сезон 3 Сезон 3
2017, 16 эпизодов
Взвешенные люди - Сезон 4 Сезон 4
2018, 16 эпизодов
Кадры из телешоу
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