Novye tancy (2021), season 2

Novye tancy season 2 poster
Новые танцы 16+
Title Сезон 2
Season premiere 27 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 18
Runtime 27 hours 0 minute
"Novye tancy" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Новые танцы» талантливые танцовщики получают шанс заявить о себе на всю страну. Им предстоит череда нелегких испытаний, в которых они выступят против своих конкурентов по сцене. Все конкурсанты разделены на четыре группы, однако только один участник из категории сумеет дойти до финала. Члены жюри, за исключением Мигеля, будут меняться каждый выпуск. Среди них будет комедиант Чебатков Евгений, популярный тиктокер Милохин Даня, режиссер-хореограф Дружинин Егор, фигуристка Медведева Евгения и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
Novye tancy List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Выпуск 01
Season 2 Episode 1
27 August 2022
Выпуск 02
Season 2 Episode 2
3 September 2022
Выпуск 03
Season 2 Episode 3
10 September 2022
Выпуск 04
Season 2 Episode 4
17 September 2022
Выпуск 05
Season 2 Episode 5
24 September 2022
Выпуск 06
Season 2 Episode 6
1 October 2022
Выпуск 07
Season 2 Episode 7
8 October 2022
Выпуск 08
Season 2 Episode 8
15 October 2022
Выпуск 09
Season 2 Episode 9
22 October 2022
Выпуск 10
Season 2 Episode 10
29 October 2022
Выпуск 11
Season 2 Episode 11
5 November 2022
Выпуск 12
Season 2 Episode 12
12 November 2022
Выпуск 13
Season 2 Episode 13
19 November 2022
Выпуск 14
Season 2 Episode 14
26 November 2022
Выпуск 15
Season 2 Episode 15
3 December 2022
Выпуск 16
Season 2 Episode 16
10 December 2022
Выпуск 17
Season 2 Episode 17
17 December 2022
Выпуск 18
Season 2 Episode 18
24 December 2022
TV series release schedule
