Во 2-м сезоне шоу «Новые танцы» талантливые танцовщики получают шанс заявить о себе на всю страну. Им предстоит череда нелегких испытаний, в которых они выступят против своих конкурентов по сцене. Все конкурсанты разделены на четыре группы, однако только один участник из категории сумеет дойти до финала. Члены жюри, за исключением Мигеля, будут меняться каждый выпуск. Среди них будет комедиант Чебатков Евгений, популярный тиктокер Милохин Даня, режиссер-хореограф Дружинин Егор, фигуристка Медведева Евгения и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса.