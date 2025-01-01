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Знаки судьбы
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Знаки судьбы, список сезонов
Знаки судьбы
16+
Год выпуска
2017
Страна
Россия
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
ТВ-3
Рейтинг шоу
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Список сезонов телешоу «Знаки судьбы»
Сезон 1
20 эпизодов
28 августа 2017 - 22 сентября 2017
Сезон 2
40 эпизодов
17 сентября 2018 - 12 ноября 2018
Сезон 3
49 эпизодов
9 сентября 2019 - 15 ноября 2019
Сезон 4
27 эпизодов
13 апреля 2020 - 22 мая 2020
Бабник
TBA
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