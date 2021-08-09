Считаете себя знатоком магии? Обожаете Гарри Поттера? Попробуйте пройти этот тест — ошибаются даже фанаты

1 сезон «Института» Кинга взорвал нервы фанатам, но что будет дальше? 2 сезон не за горами и кое-что о нем уже известно

Снято по реальным событиям: создатели «Первого отдела» начали работу над сериалом «Ничья в пользу КГБ» — вот что известно

Микки Маус попал в «Шоу Трумана»: свежий мульт о мышке точно понравится тем, кто испытывал депрессию

Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку

Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются

Балабанов не оставил выбора: в «Брате» Бодров не хотел произносить всего одну фразу — по итогу ее и запомнили

«Плохо и больно»: пикантная сцена в «Ворошиловском стрелке» тяжело далась актерам — особенно нервничали мужчины

Ланнистеры передают рецепт: 3 аппетитных блюда из «Игры престолов» — закуска по-бесовски и курочка от Сноу

«Да начнутся голодные игры»: почему комбо с «Леди Баг» оказалось круче розовых бургеров Hello Kitty — маркетолог о феномене мульта