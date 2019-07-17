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Класс лжецов 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Класс лжецов
Киноафиша Сериалы Класс лжецов Сезоны Сезон 1

Class of Lies 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 21 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Класс лжецов»

В 1 сезоне сериала «Класс лжецов» адвокат Ки Му-хек славится высоким профессионализмом и большим количеством выигранных дел. При этом все знают, что у него жесткий, циничный характер. Для мужчины всегда были важны лишь деньги. Однажды герой сталкивается с загадочным делом, из-за которого его репутация падает ниже некуда. В учебном заведении убита несовершеннолетняя девочка. Чтобы провести собственное расследование, выяснить, кто ответственен за смерть школьницы, и восстановить репутацию, Му-хек устраивается в школу в качестве педагога. Там он знакомится с обаятельной преподавательницей физкультуры.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Класс лжецов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 июля 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 июля 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 июля 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 июля 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 июля 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
1 августа 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
7 августа 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 августа 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
14 августа 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
15 августа 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
21 августа 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
22 августа 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
28 августа 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
29 августа 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
4 сентября 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
5 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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