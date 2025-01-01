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Постер сериала Класс лжецов
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Класс лжецов, список сезонов

Class of Lies 16+
Год выпуска 2019
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал OCN

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список сезонов сериала «Класс лжецов»
Класс лжецов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 17 июля 2019 - 5 сентября 2019
 
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