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Виртуальный боец 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Виртуальный боец
Киноафиша Сериалы Виртуальный боец Сезоны Сезон 1

Virtua Fighter 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 октября 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 35
Продолжительность сезона 14 часов 35 минут
О чем 1-й сезон сериала «Виртуальный боец»

Аниме-экранизация первого в истории 3D-файтинга. По легенде, тот, кто способен увидеть в небе восемь волшебных светил, будет признан мастером боевых искусств Бацзицюань. На первый взгляд, юноше по имени Акира Юки едва ли светит такая перспектива: для окружающих он простофиля, да ещё и любитель до отвала набить желудок. Но на самом деле парень прошёл через изнурительные тренировки и теперь уверен, что очень скоро ему откроются небесные тайны. Вот только на пути к признанию Юки предстоит столкнуться с сильнейшими противниками и даже справиться с военной угрозой.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Виртуальный боец» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 октября 1995
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 октября 1995
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 октября 1995
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 октября 1995
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 ноября 1995
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 ноября 1995
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 ноября 1995
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 ноября 1995
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
4 декабря 1995
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
11 декабря 1995
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
18 декабря 1995
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
25 декабря 1995
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
1 января 1996
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
8 января 1996
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
15 января 1996
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
22 января 1996
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
29 января 1996
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
5 февраля 1996
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
19 февраля 1996
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
26 февраля 1996
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
4 марта 1996
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
11 марта 1996
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
18 марта 1996
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
25 марта 1996
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
18 апреля 1996
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
25 апреля 1996
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
2 мая 1996
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
9 мая 1996
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
16 мая 1996
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
23 мая 1996
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
30 мая 1996
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
6 июня 1996
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
13 июня 1996
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
20 июня 1996
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
27 июня 1996
График выхода всех сериалов
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