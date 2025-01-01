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Постер сериала Виртуальный боец
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Виртуальный боец, список сезонов

Virtua Fighter 12+
Год выпуска 1995
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список сезонов сериала «Виртуальный боец»
Виртуальный боец - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
35 эпизодов 9 октября 1995 - 27 июня 1996
 
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