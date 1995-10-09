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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Виртуальный боец

Виртуальный боец (1995 - 1996)

Virtua Fighter 12+
Год выпуска 1995
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 14 часов 35 минут
О чем сериал

Аниме-экранизация первого в истории 3D-файтинга. По легенде, тот, кто способен увидеть в небе восемь волшебных светил, будет признан мастером боевых искусств Бацзицюань. На первый взгляд, юноше по имени Акира Юки едва ли светит такая перспектива: для окружающих он простофиля, да ещё и любитель до отвала набить желудок. Но на самом деле парень прошёл через изнурительные тренировки и теперь уверен, что очень скоро ему откроются небесные тайны. Вот только на пути к признанию Юки предстоит столкнуться с сильнейшими противниками и даже справиться с военной угрозой.

В ролях
В ролях
Ацуко Танака
Таитэн Кусуноки
Синъитиро Мики
Наоко Мацуи
Сигэру Тиба
Ясунори Мацумото
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Виртуальный боец - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1995, 35 эпизодов
 
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