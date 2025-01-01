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Вернуться в 1994
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Вернуться в 1994, список сезонов
Eung-dab-ha-ra 1994
16+
Год выпуска
2013
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 5 минут
Телеканал
tvN
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Рейтинг сериала
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голосов
7.7
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Список сезонов сериала «Вернуться в 1994»
Сезон 1 / Season 1
21 эпизод
18 октября 2013 - 28 декабря 2013
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