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Вернуться в 1994 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Вернуться в 1994
Киноафиша Сериалы Вернуться в 1994 Сезоны Сезон 1

Eung-dab-ha-ra 1994 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 21
Продолжительность сезона 22 часа 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вернуться в 1994»

В 1 сезоне сериала «Вернуться в 1994» события разворачиваются в современном Сеуле. Сон На-джон – взрослая, обеспеченная и изысканная, но все еще привлекательная женщина. Она живет с супругом и растит почти взрослого сына. Но однажды воспоминания переносят ее в далекие 1990-е годы, когда она, будучи юной девчонкой, только приехала с родителями в Сеул. Семья Сон, накопив денег, покидает родную провинцию Кенсан и открывает в столице собственное общежитие для студентов. На пансионе у пары живут молодые люди, приехавшие в город учиться. Но один из них влюбляется в красавицу На-джон – дочку хозяев.

 

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Вернуться в 1994» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 октября 2013
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2013
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 октября 2013
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2013
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 ноября 2013
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 ноября 2013
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 ноября 2013
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 ноября 2013
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
15 ноября 2013
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
16 ноября 2013
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
23 ноября 2013
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
29 ноября 2013
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
30 ноября 2013
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
6 декабря 2013
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
7 декабря 2013
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
13 декабря 2013
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
14 декабря 2013
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
20 декабря 2013
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
21 декабря 2013
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
27 декабря 2013
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
28 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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