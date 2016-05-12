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Волчья яма 2016 - 2017 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Волчья яма
Киноафиша Сериалы Волчья яма Сезоны Сезон 1

Wolf Creek 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 мая 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Волчья яма»

В 1-м сезоне сериала «Волчья яма» американская семья решает отправиться в австралийскую глубинку, чтобы помочь своей проблемной дочери-подростку Еве избавиться от детских травм и найти новых друзей. Но на новом месте на семейство очень скоро нацеливается местный маньяк Мик Тейлор, которого полиция не может поймать уже несколько лет. Он начинает с безобидных шуток и жутковатых розыгрышей, но масштабы запугивания постепенно растут. В конце концов он врывается в их дом с оружием и устраивает жуткую резню. Однако восемнадцатилетней Еве в последний момент удается сбежать от убийцы. Теперь ее единственная цель – отомстить за родителей и добиться правосудия.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Волчья яма» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Биллабонг Billabong
Сезон 1 Серия 1
12 мая 2016
Кутюкутью Kutyukutyu
Сезон 1 Серия 2
12 мая 2016
Соленое озеро Salt Lake
Сезон 1 Серия 3
12 мая 2016
Опалвиль Opalville
Сезон 1 Серия 4
12 мая 2016
Рим Rome
Сезон 1 Серия 5
12 мая 2016
Волчья яма Wolf Creek
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2016
График выхода всех сериалов
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