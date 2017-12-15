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Волчья яма 2016 - 2017, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Волчья яма
Киноафиша Сериалы Волчья яма Сезоны Сезон 2

Wolf Creek 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Волчья яма»

Во 2-м сезоне сериала «Волчья яма» легендарный австралийский маньяк Мик Тейлор замечает автобус, полный иностранных туристов, и видит в этом новую возможность для резни. В итоге ничего не подозревающие путешественники приходят в себя у черта на куличках в угнанном автобусе и понимают, что с этого момента их отпуск превращается в отчаянную попытку выжить. Группа направляется к горному хребту в поисках воды и цивилизации, не подозревая, что Мик следует за ними по пятам. Он уже начал свою страшную игру и выискивает подходящую следующую цель. Нину кусает змея, а Келли ищет пропавшего Стива, в глубине души догадываясь, что больше его не увидит.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Волчья яма» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Путешествие Journey
Сезон 2 Серия 1
15 декабря 2017
Глубинка Outback
Сезон 2 Серия 2
15 декабря 2017
Преследование Chase
Сезон 2 Серия 3
15 декабря 2017
Пение Singing
Сезон 2 Серия 4
15 декабря 2017
Убежище Shelter
Сезон 2 Серия 5
15 декабря 2017
Возвращение Return
Сезон 2 Серия 6
15 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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