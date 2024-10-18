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Соперники 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Соперники
Киноафиша Сериалы Соперники Сезоны Сезон 1

Rivals
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Соперники»

В 1 сезоне сериала «Соперники» в центре событий оказывается беспощадный мир независимого телевидения 1986 года, полный предательства, амбиций и горячих сенсаций Действие происходит в Великобритании, в вымышленном графстве Ратшир. Здесь в своем поместье проживает известный и влиятельный в стране человек – Руперт Кэмпбелл-Блэк. Когда-то он участвовал в Олимпийских играх и был любимцем женщин, но сейчас его усилия сконцентрированы на политике и влиянии, ведь он входит в парламент государства. Его темные тайны и неприглядные секс-похождения расследует Тони Бэддингем – владелец независимого телеканала, стремящийся к славе и деньгам.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Соперники График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 октября 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 октября 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 октября 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 октября 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 октября 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 октября 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 октября 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 октября 2024
График выхода всех сериалов
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