Эти 3 книги Стивена Кинга лучше бы никогда не экранизировать: славы «Оно» и «Зеленой мили» они не получат

Именно на этом мультфильме франшиза «Три богатыря» свернула не туда: это не «Шамаханская царица», как думали многие

«Шилов, ты мне всю жизнь поломал!»: Устюгов так хорошо сыграл в «Ментовских войнах», что чуть не пострадал

Сериал со звездой «Спасской» стал главным хитом НТВ в 2025-м: рейтинг 8,1 и сотни восторженных отзывов говорят сами за себя

Гога бросил Катерину, Люда прогорела на «МММ»: сюжет «Москва слезам не верит 2» довел фанатов до белого каления

Одна из самых популярных серий «Маши и Медведя» собрала 238 млн зрителей у экранов: здесь есть и «Симпсоны», и неочевидный поклон Раневской

Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли

3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»

Провоцирует ДТП, стоит как пентхаус: машина в «Охотниках за привидениями – смесь «Скорой» и катафалка, и вот откуда она взялась

Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+