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Буба 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Буба
Киноафиша Сериалы Буба Сезоны Сезон 3

Booba 0+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 26
Продолжительность сезона 2 часа 10 минут
О чем 3-й сезон сериала «Буба»

В 3 сезоне сериала «Буба» главный герой хочет научиться летать подобно бабочке или птице. Но у него ведь нет крыльев! Кто поможет непоседливому домовенку воплотить его мечту в реальность? Тем временем в человеческом мире быстро сменяются времена года, и Буба знакомится с самыми крупными и популярными праздниками Великобритании. Сперва он попадает в таинственный дом, украшенный к Хеллоуину, чтобы встретить призраков и ведьм. А затем отправляется в огромный торгово-развлекательный центр, где люди суетятся в преддверии Рождества и покупают друг другу подарки. Буба решает последовать их примеру.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Буба» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Хэллоуин Halloween
Сезон 3 Серия 1
24 октября 2019
Полёт Flying
Сезон 3 Серия 2
5 ноября 2019
Приключения на кухне Kitchen Adventures
Сезон 3 Серия 3
5 декабря 2019
Дом Деда Мороза Santa's Grotto
Сезон 3 Серия 4
15 декабря 2019
Офис Office
Сезон 3 Серия 5
9 января 2020
Цирк Circus Adventure
Сезон 3 Серия 6
7 февраля 2020
Буба в будущем Booba in the Future
Сезон 3 Серия 7
21 февраля 2020
Сок Juice
Сезон 3 Серия 8
5 марта 2020
Горшочки Clay Crafts
Сезон 3 Серия 9
17 марта 2020
Пожарный Firefighter
Сезон 3 Серия 10
24 марта 2020
Пасха Easter
Сезон 3 Серия 11
7 апреля 2020
Зубная фея Tooth Fairy
Сезон 3 Серия 12
9 июня 2020
Парк аттракционов Funfair
Сезон 3 Серия 13
28 июля 2020
Арбуз Watermelon
Сезон 3 Серия 14
11 августа 2020
Волшебная лампа Magic Lamp
Сезон 3 Серия 15
1 сентября 2020
Научный центр Science Museum
Сезон 3 Серия 16
10 сентября 2020
Дикий Запад Wild West
Сезон 3 Серия 17
15 октября 2020
Подводный мир Submarine Adventure
Сезон 3 Серия 18
22 октября 2020
Волшебная фотобудка Magic Photo Booth
Сезон 3 Серия 19
17 ноября 2020
Подводное приключение Underwater Adventure
Сезон 3 Серия 20
1 декабря 2020
Консервная банка Tin Trouble
Сезон 3 Серия 21
15 декабря 2020
Космическое приключение Space Adventure
Сезон 3 Серия 22
28 декабря 2020
Весёлые гонки Obstacle Course Chaos
Сезон 3 Серия 23
12 января 2021
Робот The Robot
Сезон 3 Серия 24
26 января 2021
Библиотека Library
Сезон 3 Серия 25
9 февраля 2021
Волшебная метла Magic Broomstick
Сезон 3 Серия 26
21 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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