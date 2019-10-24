В 3 сезоне сериала «Буба» главный герой хочет научиться летать подобно бабочке или птице. Но у него ведь нет крыльев! Кто поможет непоседливому домовенку воплотить его мечту в реальность? Тем временем в человеческом мире быстро сменяются времена года, и Буба знакомится с самыми крупными и популярными праздниками Великобритании. Сперва он попадает в таинственный дом, украшенный к Хеллоуину, чтобы встретить призраков и ведьм. А затем отправляется в огромный торгово-развлекательный центр, где люди суетятся в преддверии Рождества и покупают друг другу подарки. Буба решает последовать их примеру.