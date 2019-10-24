Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Booba season 3 watch online

Booba season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Booba Seasons Season 3

Booba 0+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 24 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 26
Runtime 2 hours 10 minutes
"Booba" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Буба» главный герой хочет научиться летать подобно бабочке или птице. Но у него ведь нет крыльев! Кто поможет непоседливому домовенку воплотить его мечту в реальность? Тем временем в человеческом мире быстро сменяются времена года, и Буба знакомится с самыми крупными и популярными праздниками Великобритании. Сперва он попадает в таинственный дом, украшенный к Хеллоуину, чтобы встретить призраков и ведьм. А затем отправляется в огромный торгово-развлекательный центр, где люди суетятся в преддверии Рождества и покупают друг другу подарки. Буба решает последовать их примеру.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.8 IMDb
"Booba" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Halloween
Season 3 Episode 1
24 October 2019
Flying
Season 3 Episode 2
5 November 2019
Kitchen Adventures
Season 3 Episode 3
5 December 2019
Santa's Grotto
Season 3 Episode 4
15 December 2019
Office
Season 3 Episode 5
9 January 2020
Circus Adventure
Season 3 Episode 6
7 February 2020
Booba in the Future
Season 3 Episode 7
21 February 2020
Juice
Season 3 Episode 8
5 March 2020
Clay Crafts
Season 3 Episode 9
17 March 2020
Firefighter
Season 3 Episode 10
24 March 2020
Easter
Season 3 Episode 11
7 April 2020
Tooth Fairy
Season 3 Episode 12
9 June 2020
Funfair
Season 3 Episode 13
28 July 2020
Watermelon
Season 3 Episode 14
11 August 2020
Magic Lamp
Season 3 Episode 15
1 September 2020
Science Museum
Season 3 Episode 16
10 September 2020
Wild West
Season 3 Episode 17
15 October 2020
Submarine Adventure
Season 3 Episode 18
22 October 2020
Magic Photo Booth
Season 3 Episode 19
17 November 2020
Underwater Adventure
Season 3 Episode 20
1 December 2020
Tin Trouble
Season 3 Episode 21
15 December 2020
Space Adventure
Season 3 Episode 22
28 December 2020
Obstacle Course Chaos
Season 3 Episode 23
12 January 2021
The Robot
Season 3 Episode 24
26 January 2021
Library
Season 3 Episode 25
9 February 2021
Magic Broomstick
Season 3 Episode 26
21 February 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more