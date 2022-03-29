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Буба 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Буба
Киноафиша Сериалы Буба Сезоны Сезон 4

Booba 0+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 29 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 15 минут
О чем 4-й сезон сериала «Буба»

В 4 сезоне сериала «Буба» домовой и его друзья решают посетить тематический парк развлечений и прокатиться на самом страшном аттракционе, чтобы сделать Хэллоуин в этом году веселым и незабываемым. Преследуя падающую звезду, Буба незаметно для себя самого спускается глубоко под землю – в пещеру, населенную гномами. Найдет ли он свою драгоценность среди сверкающих кристаллов, а главное – сможет ли отыскать путь назад? Позже Буба отправляется в художественную галерею, чтобы приобщиться к современному человеческому искусству, но строгий робот-охранник выгоняет его из зала за плохое поведение. Тогда герой решает сам стать художником.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Буба» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Волшебные игрушки The Magic Toys
Сезон 4 Серия 9
29 марта 2022
Пасхальная охота Magic Mirror
Сезон 4 Серия 10
4 мая 2022
Волшебное зеркало Egg Hunt
Сезон 4 Серия 12
12 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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