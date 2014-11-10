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Буба 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Буба
Киноафиша Сериалы Буба Сезоны Сезон 1

Booba 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 27
Продолжительность сезона 2 часа 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Буба»

В 1 сезоне сериала «Буба» в обычной городской квартире селится нелегальный, но очень милый тайных жилец. Буба – странная пушистая потусторонняя сущность, или, как бы выразился русский человек, домовой. Вот только живет он не в России, а в Великобритании, пытаясь свыкнуться с новыми современными хозяевами. Буба давно не выходил в человеческий мир и теперь понятия не имеет обо всех последних достижениях прогресса и о масштабах городов. Но он очень хочет узнать все на свете, причем как можно скорее! Его удивляет и радует все вокруг – загадочно светящийся изнутри шкаф с едой, детские оловянные солдатики и электрическое освещение.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Буба» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Кухня Kitchen
Сезон 1 Серия 1
10 ноября 2014
Ванная Bathroom
Сезон 1 Серия 2
26 ноября 2014
Детская Nursery
Сезон 1 Серия 3
12 декабря 2014
Кабинет Office
Сезон 1 Серия 4
27 января 2015
Игровая комната Game Room
Сезон 1 Серия 5
12 марта 2015
Кабинет биологии Biology Cabinet
Сезон 1 Серия 6
3 декабря 2015
Свечка The Candle
Сезон 1 Серия 7
19 января 2016
Гараж Garage
Сезон 1 Серия 8
18 марта 2016
Чердак Attic
Сезон 1 Серия 9
28 апреля 2016
Галстук-бабочка Bow Tie
Сезон 1 Серия 10
30 июня 2016
Мышеловка Mousetrap
Сезон 1 Серия 11
28 июля 2016
Картина Painting
Сезон 1 Серия 12
8 сентября 2016
Пекарня Bakery
Сезон 1 Серия 13
27 октября 2016
Цирк Circus
Сезон 1 Серия 14
22 ноября 2016
Праздник Party
Сезон 1 Серия 15
27 октября 2016
Кинотеатр Cinema Hall
Сезон 1 Серия 16
19 января 2017
Лампочка Bulb
Сезон 1 Серия 17
17 февраля 2017
Бургер Burger
Сезон 1 Серия 18
16 марта 2017
Метро Metro
Сезон 1 Серия 19
26 апреля 2017
Супермаркет Supermarket
Сезон 1 Серия 20
11 мая 2017
Концертный зал Concert Hall
Сезон 1 Серия 21
22 июня 2017
Виноград Grapes
Сезон 1 Серия 22
13 июля 2017
Дискотека Disco
Сезон 1 Серия 23
22 августа 2017
Шум Noise
Сезон 1 Серия 24
5 октября 2017
Фитнес-клуб Fitness Club
Сезон 1 Серия 25
31 октября 2017
НЛО UFO
Сезон 1 Серия 26
5 декабря 2017
Терраса Terrace
Сезон 1 Серия 27
20 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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