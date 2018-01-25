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Буба 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Буба
Киноафиша Сериалы Буба Сезоны Сезон 2

Booba 0+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 25
Продолжительность сезона 2 часа 5 минут
О чем 2-й сезон сериала «Буба»

Во 2 сезоне сериала «Буба» продолжаются приключения непоседливого домовенка в современном человеческом мире. На этот раз Буба осваивает внешний мир за пределами своей родной квартиры. Это ведь так увлекательно – прокатиться на настоящем поезде по железной дороге, полежать на солнышке около моря, залезть на дерево и даже полетать на самолете над миром! Любознательного духа ждет большое и опасное, но очень веселое и полное новых знаний путешествие. Буба чувствует себя настоящим капитаном дальнего плавания. Все на борт, отдать швартовы – и вперед, навстречу незабываемым приключениям!

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Буба» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Поезд Train
Сезон 2 Серия 1
25 января 2018
Самолёт Aircraft
Сезон 2 Серия 2
1 марта 2018
Музей Museum
Сезон 2 Серия 3
13 апреля 2018
Ферма Farm
Сезон 2 Серия 4
26 апреля 2018
Мяч Ball
Сезон 2 Серия 5
7 июня 2018
Умный дом Remote Control
Сезон 2 Серия 6
24 августа 2018
Супер Буба Super Booba
Сезон 2 Серия 7
25 октября 2018
Хоккей Hockey
Сезон 2 Серия 8
28 ноября 2018
Ёлка Christmas Tree
Сезон 2 Серия 9
21 декабря 2018
Детская площадка Playtime
Сезон 2 Серия 10
3 января 2019
Игра Video Game
Сезон 2 Серия 11
6 февраля 2019
Привидение Ghost
Сезон 2 Серия 12
14 марта 2019
Бутерброды Sandwiches
Сезон 2 Серия 13
5 июля 2018
Магазин игрушек Toy Store
Сезон 2 Серия 14
18 апреля 2019
Дикий гольф Crazy Golf
Сезон 2 Серия 15
2 мая 2019
Боулинг Bowling
Сезон 2 Серия 16
16 мая 2019
Балет Ballet
Сезон 2 Серия 17
6 июня 2019
Магазин подарков Gift Shop
Сезон 2 Серия 18
25 июня 2019
Космический корабль Spaceship
Сезон 2 Серия 19
11 июля 2019
Музыкальный магазин Music Shop
Сезон 2 Серия 20
23 июля 2019
Волшебный мел Magic Chalk
Сезон 2 Серия 21
6 августа 2019
Карта сокровищ Treasure Map
Сезон 2 Серия 22
3 сентября 2019
Волшебный шкаф Magic Wardrobe
Сезон 2 Серия 23
17 сентября 2019
Гость Guest
Сезон 2 Серия 24
3 октября 2019
Шоу Show
Сезон 2 Серия 25
17 октября 2019
График выхода всех сериалов
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