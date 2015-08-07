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Бумажки 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Бумажки
Киноафиша Сериалы Бумажки Сезоны Сезон 1

Бумажки
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 августа 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 78
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бумажки»

В 1-м сезоне сериала «Бумажки» в центре событий оказываются два довольно странных друга – лось по имени Аристотель и дятел по кличке Тюк-Тюк. Все бы ничего, но эта парочка сделана из бумаги, как и весь мир, в котором они обитают. Их родной лес с деревьями, реками, холмами, а также остальные его жители – настоящие произведения искусства из оригами. Несмотря на это, они ведут себя как самые настоящие звери и птицы. У них все как у нас: они знакомятся, дружат, ссорятся и мирятся, попадают в переделки, помогают друг другу из них выпутаться и, конечно, каждый день узнают что-нибудь новенькое, делясь своими наблюдениями со зрителями.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бумажки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Заяц или кот?
Сезон 1 Серия 1
7 августа 2015
С днем рождения, птенчики
Сезон 1 Серия 2
7 августа 2015
Игрушка для Зюйд-Веста
Сезон 1 Серия 3
25 августа 2015
Лучший изобретатель
Сезон 1 Серия 4
29 апреля 2016
На высоте
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2016
Букет для королевы
Сезон 1 Серия 6
6 мая 2016
Под крышей дома
Сезон 1 Серия 7
11 мая 2016
Королева хочет домой
Сезон 1 Серия 8
19 мая 2016
Пикник в обеденное время
Сезон 1 Серия 9
20 мая 2016
Пришелец с Фольгундии
Сезон 1 Серия 10
23 мая 2016
Полезное насекомое
Сезон 1 Серия 11
25 мая 2016
Снова праздник!
Сезон 1 Серия 12
27 мая 2016
Подвиг капитана Тюка
Сезон 1 Серия 13
30 мая 2016
Новый сосед
Сезон 1 Серия 14
1 июня 2016
Живые цветы
Сезон 1 Серия 15
3 июня 2016
Знакомый незнакомец
Сезон 1 Серия 16
10 августа 2016
За бумажным морем
Сезон 1 Серия 17
12 августа 2016
Приходите на концерт!
Сезон 1 Серия 18
15 августа 2016
Розовая клумба
Сезон 1 Серия 19
17 августа 2016
Звездная ночь
Сезон 1 Серия 20
19 августа 2016
А был ли птенчик?
Сезон 1 Серия 21
29 августа 2016
Крокодиловы слезы
Сезон 1 Серия 22
1 сентября 2016
Удачный кадр
Сезон 1 Серия 23
5 сентября 2016
Сокровища бумажной пещеры
Сезон 1 Серия 24
7 сентября 2016
Серенький волчок
Сезон 1 Серия 25
7 октября 2016
Перевернутая история
Сезон 1 Серия 26
10 октября 2016
Дом с привидениями
Сезон 1 Серия 27
11 октября 2016
Бумажное солнце
Сезон 1 Серия 28
12 октября 2016
Бумажный концерт
Сезон 1 Серия 29
13 октября 2016
Загадочное письмо
Сезон 1 Серия 30
14 октября 2016
Птица удачи
Сезон 1 Серия 31
17 октября 2016
Таинственный остров
Сезон 1 Серия 32
18 октября 2016
Радужное озеро
Сезон 1 Серия 33
19 октября 2016
Зимой и летом
Сезон 1 Серия 34
20 октября 2016
Куриная память
Сезон 1 Серия 35
21 октября 2016
По ту сторону земли
Сезон 1 Серия 36
24 октября 2016
Откуда дует ветер
Сезон 1 Серия 37
25 октября 2016
На всякий бумажный случай
Сезон 1 Серия 38
26 октября 2016
Путешествие в Бумпариж
Сезон 1 Серия 39
27 октября 2016
Грибы или ботинки
Сезон 1 Серия 40
28 октября 2016
Как стать звездой
Сезон 1 Серия 41
31 октября 2016
Бумажные желания
Сезон 1 Серия 42
1 ноября 2016
На вкус и цвет
Сезон 1 Серия 43
2 ноября 2016
Невидимка
Сезон 1 Серия 44
3 ноября 2016
Землетрясение
Сезон 1 Серия 45
4 ноября 2016
Рекордсмены
Сезон 1 Серия 46
7 ноября 2016
Гостелюбивое растение
Сезон 1 Серия 47
8 ноября 2016
Вечеринка удалась!
Сезон 1 Серия 48
9 ноября 2016
Бумажные слезы
Сезон 1 Серия 49
10 ноября 2016
О чем молчит рыбка
Сезон 1 Серия 50
11 ноября 2016
Чудеса дрессировки
Сезон 1 Серия 51
14 ноября 2016
Тише едешь - дальше будешь
Сезон 1 Серия 52
15 ноября 2016
Лютики-цветочки
Сезон 1 Серия 53
16 ноября 2016
Няньки
Сезон 1 Серия 54
17 ноября 2016
Бумажная приманка
Сезон 1 Серия 55
18 ноября 2016
Полная луна
Сезон 1 Серия 56
21 ноября 2016
Робот
Сезон 1 Серия 57
22 ноября 2016
Новогодняя история
Сезон 1 Серия 58
23 ноября 2016
Весёлый учитель
Сезон 1 Серия 59
24 ноября 2016
Небумажное настроение
Сезон 1 Серия 60
25 ноября 2016
Запасы на зиму
Сезон 1 Серия 61
28 ноября 2016
Блестящая операция
Сезон 1 Серия 62
29 ноября 2016
Будь здоров, дятел!
Сезон 1 Серия 63
30 ноября 2016
Зимний цвет
Сезон 1 Серия 64
1 декабря 2016
Бумажный детектив
Сезон 1 Серия 65
2 декабря 2016
Когда не хватает лап
Сезон 1 Серия 66
5 декабря 2016
Снег идёт
Сезон 1 Серия 67
6 декабря 2016
Сюрприз
Сезон 1 Серия 68
7 декабря 2016
Маленький океан
Сезон 1 Серия 69
8 декабря 2016
Ночные наблюдения
Сезон 1 Серия 70
9 декабря 2016
Рыцарь Тюк
Сезон 1 Серия 71
12 декабря 2016
Бумажная бодрость
Сезон 1 Серия 72
13 декабря 2016
Средство от бессоницы
Сезон 1 Серия 73
14 декабря 2016
Красный, желтый, зелёный
Сезон 1 Серия 74
15 декабря 2016
Грушевый компот
Сезон 1 Серия 75
16 декабря 2016
Путешествие в Бумарктику
Сезон 1 Серия 76
19 декабря 2016
SOS!
Сезон 1 Серия 77
20 декабря 2016
1000 и 1 икринка
Сезон 1 Серия 78
21 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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