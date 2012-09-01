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Постер сериала 1812
Киноафиша Сериалы 1812 Сезоны

1812, список сезонов

1812 12+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Эпизод длится 51 минута
Телеканал Россия 1

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список сезонов сериала «1812»
1812 - Сезон 1 Сезон 1
4 эпизода 1 сентября 2012
 
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