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1812 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала 1812
Киноафиша Сериалы 1812 Сезоны Сезон 1

1812 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «1812»

В 1-м сезоне сериала «1812» армия, возглавляемая французским императором Наполеоном, входит на территорию Российской империи летним утром 1812 года. В западной части государства противостоят врагу три русские армии, состоящие из 220 тысяч человек. Против них выходят 614 тысяч бойцов Наполеона. Всего же во французских войсках служит свыше 800 тысяч солдат, перевес явно на стороне захватчиков. В 16 губерниях России жители сформировывают ополчения, а на Украине, Дону и Урале – казачьи полки. Дворяне тоже отправляются воевать. Митрополит Платон преподносит императору образ Сергия Радонежского, который Александр Первый отдает московскому ополчению.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «1812» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Нашествие
Сезон 1 Серия 1
1 сентября 2012
Бородино
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2012
Противостояние
Сезон 1 Серия 3
1 сентября 2012
Изгнание
Сезон 1 Серия 4
1 сентября 2012
График выхода всех сериалов
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