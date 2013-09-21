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Чужая женщина 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чужая женщина
Киноафиша Сериалы Чужая женщина Сезоны Сезон 1

Чужая женщина 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чужая женщина»

Вера считает себя вполне счастливой женщиной, у которой есть любящий муж, хороший дом и достаток. Все в ее жизни мирно и гладко до тех пор, пока в дом не приходит беда. В аварии погибает супруг героини – успешный бизнесмен Дмитрий.

Теперь Вера вдова. Ей предстоит самой справляться с трудностями, управлять бизнесом и поддерживать свекровь. Но беда не приходит одна – оказывается, у погибшего мужа была любовница Юля, и она беременна! Мало того, свекровь, к которой Вера относится как к матери, вдруг начинает опекать Юлю и в конце концов заявляет, что внука она не оставит – ведь он "единственная родная кровиночка в этом мире".

Странно, но именно в этих далеко не радужных обстоятельствах героиня начинает свой путь к настоящему женскому счастью.

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Список серий 1-го сезона сериала «Чужая женщина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 сентября 2013
График выхода всех сериалов
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