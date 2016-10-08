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Злая судьба 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Злая судьба
Киноафиша Сериалы Злая судьба Сезоны Сезон 1

Злая судьба 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Злая судьба»

Они любят друг друга. Юные и беззаботные. Собираются пожениться. Но Анна Гарина из бедной семьи, а Олег Бузаев – сын директора мясокомбината. Его отец даже слышать не желает о таком союзе. Да и мать Анны категорически не хочет, чтобы ее дочь попала в эту семью.

Родители делают все, чтобы разъединить молодых людей. Отец Олега объявляет своего сына умершим, а мать Анны лихорадочно выдает дочку замуж и отправляет жить в другой город… Что же заставило родителей таким образом вмешаться в судьбу своих детей? И смогут ли Анна и Олег обрести друг друга и стать счастливыми?

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Список серий 1-го сезона сериала «Злая судьба» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 октября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 октября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 октября 2016
График выхода всех сериалов
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