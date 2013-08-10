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Иллюзия счастья 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Иллюзия счастья
Киноафиша Сериалы Иллюзия счастья Сезоны Сезон 1

Иллюзия счастья
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 августа 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Иллюзия счастья»

Алена Кузнецова знает, что только в сказках прекрасный принц женится на Золушке, но, встретив своего "принца", Юру, не может устоять и влюбляется без памяти. После страстного романа Юра бросает несчастную девушку. Алена перестает верить в любовь и решает выйти замуж за хорошего человека, своего сокурсника по институту, в надежде полюбить его самого и его дочь, прикованную к инвалидному креслу.

Спустя годы Алена понимает, что не может забыть свою первую любовь, и изменяет мужу с Юрой, рассчитывая, что все останется под покровом тайны. Однако все идет не так, как задумала героиня.

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Список серий 1-го сезона сериала «Иллюзия счастья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 августа 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 августа 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 августа 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 августа 2013
График выхода всех сериалов
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