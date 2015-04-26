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Повар императора 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Повар императора
Киноафиша Сериалы Повар императора Сезоны Сезон 1

Ten’nô no Ryôriban 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 апреля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Повар императора»

Действие сериала «Повар императора» разворачивается в Японии в начале двадцатого века. Юноша по имени Токузо (Сато) живёт в деревне вместе со своей семьёй и пытается найти своё место в жизни. Чтобы разнообразить свой досуг и найти занятие по душе, Токузо перепробовал тысячу занятий, но ни одно ему не нравилось. Однажды его родители решили взяться за воспитание нерадивого сына и приняли волевое решение женить его. Они выбрали для него очень милую и скромную девушку из богатой семьи. Вскоре после женитьбы Токузо окажется на кухне одного заведения, где отведает котлету. Вкус этой котлеты буквально изменит его жизнь и он решит узнать секрет её приготовления. Чтобы добиться успеха на кулинарном поприще, Токузо придётся пройти все этапы стажёрства на курсах поваров и работать мелким помощником на кухне — мыть полы и горы грязной посуды, доедать остатки еды. Сериал вдохновлён романом про императорского повара Токузо Акияма и подробно показывает все этапы становления известного шефа.
 

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Повар императора» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 апреля 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 мая 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 мая 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 мая 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 мая 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
31 мая 2015
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
7 июня 2015
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 июня 2015
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 июня 2015
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
28 июня 2015
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
5 июля 2015
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
12 июля 2015
График выхода всех сериалов
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