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Постер сериала Повар императора
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Повар императора, список сезонов

Ten’nô no Ryôriban 16+
Год выпуска 2015
Страна Япония
Эпизод длится 55 минут
Телеканал TBS

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список сезонов сериала «Повар императора»
Повар императора - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 26 апреля 2015 - 12 июля 2015
 
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