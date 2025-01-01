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Повар императора
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Повар императора, список сезонов
Ten’nô no Ryôriban
16+
Год выпуска
2015
Страна
Япония
Эпизод длится
55 минут
Телеканал
TBS
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Рейтинг сериала
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голосов
7.7
IMDb
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Список сезонов сериала «Повар императора»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
26 апреля 2015 - 12 июля 2015
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667